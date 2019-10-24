Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten muhaliflere darbeye teşebbüs suçlaması

24.10.2019 11:42

LA Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, muhalifleri, geçen pazar yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turundan sonra protestolar düzenleyerek darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın ilk yerli Devlet Başkanı olan Morales, düzenlediği basın toplantısında, seçimin kesin galibi olduğunu belirterek kendisini devirme planı yapmakla suçladığı muhaliflerin uluslararası destek gördüğünü vurguladı.

Seçimin ilk turundan sonra muhaliflerin düzenlendiği protesto gösterileri sırasında iki şehirde seçim bürolarının ateşe verildiğini, göstericilerin üçüncü bir şehirde de oy pusulalarını yaktığını ifade eden Morales, Bolivya Seçim Mahkemesinin oyların tamamının sayılmasının ardından açıklayacağı neticeyi beklediklerini ifade etti.

Morales, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Bolivya'da resmi oy sayımı devam ediyor ve kalan oranın yüzde 2,36 olduğu belirtiliyor. Buna göre Morales, oyların yüzde 46,7'sini, rakibi Carlos Mena ise yüzde 36,83'ünü almış görünüyor.

Evo Morales'in ilk turdaki oy oranı ile Mena'nınki arasındaki farkın yüzde 10'dan fazla olması halinde, aralık ayında yapılması planlanan ikinci tura gerek kalmayacak.

Öte yandan ikinci tura gidilmesi halinde muhalefetin güç birliğine giderek sol görüşlü lider Morales'in üst üste 4. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmasının önüne geçebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, üç şehirde seçim merkezlerine düzenlenen saldırıların sayım sürecini yavaşlattığını savunuyor. Muhalifler ise oy sayım işleminde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor.

Morales'in destekçileri, muhaliflerin gösterileri üzerine başkent La Paz'da sokaklara dökülürken, Carlos Mena, anayasal düzeni bozan kişinin Evo Morales olduğunu ve hileli bir süreç yürütüldüğünü ileri sürüyor.

Bolivya Devlet Başkanı, pazar günü geç saatlerde destekçilerine hitaben, oy sayımının devam ettiği kırsal kesimin desteğinin, seçimin kesin galibi olmasını sağlayacağını söylemişti.

Bundan 24 saat sonra Bolivya Seçim Mahkemesinin oyların yüzde 95'inin sayıldığını ve buna göre Morales'in rakibi Mena'nın yüzde 9,3 puan önünde olduğunu duyurması muhalefetin gösterilerine yol açmış, uluslararası gözlemciler de süreçten endişe duyulduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Morales'e destek açıklaması yapmış, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Bolivya Devlet Başkanını seçimin ilk turundaki başarısından ötürü kutlamıştı.

Kaynak: AA