Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu

24.10.2019 20:28

Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü yapılan tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu.



Morales başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında, 20 Ekim'de yapılan ve muhalifleri sokağa döken genel seçimlerde, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) oyların yüzde 98'den fazlasını saydığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle