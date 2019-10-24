Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu
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Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu

Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, genel seçimleri kazandığını duyurdu

24.10.2019 20:28
Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu

Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü yapılan tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu.


Morales başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında, 20 Ekim'de yapılan ve muhalifleri sokağa döken genel seçimlerde, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) oyların yüzde 98'den fazlasını saydığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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