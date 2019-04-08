Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye Geliyor

BOLİVYA C¸okuluslu Devleti Bas¸kanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bolivya'dan Tu¨rkiye'ye Cumhurbas¸kanı du¨zeyinde gerc¸ekles¸ecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak go¨ru¨s¸melerde Tu¨rkiye-Bolivya arasındaki ikili ilis¸kilerin tu¨m boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ikili görüşmede gündeme gelecek konular şu şekilde sıralandı:

"Go¨ru¨s¸melerde ayrıca, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Toplulugˆu (CELAC) Do¨nem Bas¸kanı Bolivya'yla bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir." - Ankara

Kaynak: DHA