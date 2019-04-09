Bolivya Devlet Başkanı Ayma: "Petrol ve Gaz Hizmetlerinin Kamulaştırılmasını İmzaladığımda Elim...

Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Ankara Üniversitesinde düzenlenen konferansta, "Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi. Kamusallaştırmadan önce uluslararası petrol şirketleri ile imzalanan sözleşmelerin anayasaya aykırı olduğunu görüyoruz. Sözleşmelerde karşı taraf kuyunun sahibi olarak belirtiliyordu. Doğal kaynakların kurtarılması önemliydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Ankara Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuştu. Morales, militanlardan yola çıkan bir siyasi parti yerine daha çok sosyal hareketlerin oluşturduğu bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Bolivya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar olan sosyal hareketler cumhuriyetimiz için kurtarıcı oldular. Tıpkı Simon Bolivar gibi" diye konuştu.

"Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi"

Seçimlere giderken "cumhuriyetin tekrar güçlenmesi", "doğal kaynaklar" ve "bu gelirin doğru şekilde dağıtılması" konuları üzerinde durduklarını belirten Morales, "3 yıllık zorlu bir demokrasi mücadelesinden sonra çokuluslu devletimize geçtik. Sınıf ayrımı yapmayan bir devlet başladı. Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi. Kamusallaştırmadan önce uluslararası petrol şirketleri ile imzalanan sözleşmelerin anayasaya aykırı olduğunu görüyoruz. Sözleşmelerde karşı taraf kuyunun sahibi olarak belirtiliyordu. Doğal kaynakların kurtarılması önemliydi" şeklinde konuştu.

"Bolivya ve Türkiye arasındaki ticaret güçlendi"

Bolivya'nın tarım, madencilik, enerji ve yakıt alanlarında yeni planı olduğunu ifade eden Morales, son beş yılda tarım alanındaki gelişmelerle Türkiye'ye kinoa ve chia tohumu ihracatına başladıklarını söyleyerek, "Bu sayede Bolivya ve Türkiye arasındaki ticaret güçlendi" dedi. Türkiye'nin Rusya müttefiki olduklarını bildiklerini belirten Morales, Rusya'ya et ticaretinde de Türkiye'nin desteklerini alacaklarını kaydetti.

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu da Evo Morales'in cumhurbaşkanlığının ötesinde dikkat çekmiş bir şahsiyet olduğunu belirterek, Latin Amerika siyasetinde kendine ayrı bir yer edinmiş biri olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak Latin Amerika ülkeleri ile akademik ve kültürel ilişkilerinin mevcut olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Latin Amerika üniversiteleri ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını belirtti. Bolivya'nın sahip oldukları haklar bakımından da bölge için önemli bir görev teşkil ettiğini ifade eden İbiş, Bolivya'nın en kısa zamanda Türkiye'de büyükelçilik açmasını umduklarını kaydetti.

Programa Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulamaları Merkezi (LAMER) Başkanı Mehmet Necati Kutlu, büyükelçiler ve misafirler katıldı. Program sonunda Morales'e Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA