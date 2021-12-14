Bolivya'dan Şili'ye yasa dışı yollardan geçişler arttı - Haberler
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Bolivya'dan Şili'ye yasa dışı yollardan geçişler arttı

Bolivya'dan Şili'ye yasa dışı yollardan geçişler arttı
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Bolivya'dan Şili'ye son aylarda yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısında ciddi artış görüldü.

Bolivya'dan Şili'ye son aylarda yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısında ciddi artış görüldü.

Son aylarda çok sayıda düzensiz göçmenin Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en sıcak bölgelerinden Atacama Çölü'nü aştığı belirtildi.

Şili'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde geçişlerin daha da arttığı aktarıldı.

Düzensiz göçmenler, aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast'ın kazanması halinde, kampanyası boyunca taahhüt ettiği gibi sınırı kapatacağından endişe ediyor.

Kast, düzensiz göçmenlerin Bolivya'dan geçmesini önlemek için hendek inşa edilmesini emredeceğini söylemişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Şili'de yaklaşık 1,7 milyon düzensiz göçmen olduğunu tahmin ediyor.

Sadece bu yıl, Şili makamları Atacama Çölü'nden 25 binden fazla düzensiz göçmen geldiği, 2020'de bu sayının 16 bin 500 olduğu belirtildi.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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