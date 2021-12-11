BOLİVYA'DAN GETİRDİĞİ KOKAİNLE HAVALİMANINDA YAKALANDI - Haberler
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BOLİVYA'DAN GETİRDİĞİ KOKAİNLE HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YURT dışından getirdiği 4 kilo 522 gram kokaini üzerindeki elbisenin astar kısmına, ayrıca çantasının askısına ve çanta içinde bulanan beze emdirilmiş vaziyette zulaladığı belirtilen Bolivya vatandaşı L.D.R.S. isimli kadın Narkotim ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda yakalandı.

ANTALYA (DHA) - YURT dışından getirdiği 4 kilo 522 gram kokaini üzerindeki elbisenin astar kısmına, ayrıca çantasının askısına ve çanta içinde bulanan beze emdirilmiş vaziyette zulaladığı belirtilen Bolivya vatandaşı L.D.R.S. isimli kadın Narkotim ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) Hudut Büro Amirliği ekipleri, Bolivya'dan İstanbul'a oradan da aktarmalı olarak Antalya'ya gelen L.D.R.S. isimli kadını takibe aldı. Uçağın inmesinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bolivyalı kadını gözaltına aldı. L.D.R.S.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda çanta ve elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş vaziyette 4 kilo 522 gram kokain maddesi ele geçirdi. Kadının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 Brezilya Reali ve 7 bin 782 dolara el konuldu.

Şüpheli L.D.R.S. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

BOLİVYA'DAN GETİRDİĞİ KOKAİNLE HAVALİMANINDA YAKALANDI

BOLİVYA'DAN GETİRDİĞİ KOKAİNLE HAVALİMANINDA YAKALANDI

BOLİVYA'DAN GETİRDİĞİ KOKAİNLE HAVALİMANINDA YAKALANDI

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