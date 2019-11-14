Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi
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Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi

Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

14.11.2019 04:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 04:38
Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi

'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.?

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı 'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.?

Ülke basınındaki haberlere göre, muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayetine bağlı Montero ve Yapacani kentlerinde devam eden olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece, 400'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Yerliler ve köylülerin yoğunlukta olduğu, Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenledikleri gösteriler ise polisle çatışmaya dönüştü. Murillo Medyanı ve San Francisco semtinde toplanan ve geçici devlet başkanlığına getirilen Anez'in istifasını isteyen göstericiler, ayrıca muhaliflerin eylemlerinde yaktıkları Kızılderili bayrağı Whipala'ya saygı gösterilmesini talep etti.

Polis, kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmak istedi. Eylemcilerin taş ve sopayla karşılık vermesi üzerine arbede yaşandı.

Doktorlar grevi bitirdi

Morales'e karşı 70 gün önce greve başlayan doktorlar, ülkenin büyük bölümünde yeniden hizmet vermeye başladı.

Maden bölgesi Parotani'de, karayolu Morales destekçisi madenciler tarafından kapatılırken, batıda ise yine Morales destekçisi yerliler bölgedeki otoyolunu barikatlarla kapattı.

Bu bölgedeki protestolar, Arjantin ve ülke içine yapılan doğalgaz sevkiyatında da aksamaların başlamasına neden oldu.

Bolivya'daki kriz?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.?

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.?

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. ?

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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