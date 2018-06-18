Bolivya'da Turist Kadının Göğsüne Bıçak Dayayıp Tecavüz Ettiler
Rus asıllı İngiliz turist Vasilisa Komarova motosikletiyle çıkmış olduğu Alaska turunda 3 kişi tarafından tecavüze uğradı. Tecavüz eden 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
Motosiklet tutkunu maceracı turiste dehşeti yaşattılar. Rus asıllı İngiliz turist Vasilisa Komarova motosikletiyle çıkmış olduğu Alaska turunda 3 kişi tarafından tecavüze uğradı. Tecavüz eden 3 kişi yakalanarak tutuklandı.
ÜÇ ERKEK GÜLÜŞÜP KÜFÜR ETTİ
9 bin 600 kilometreyi kat edip Bolivya'ya gelen Turist Komarova, Santa Rosa'da bir ailenin yanında konakladı. Yolculuğun devamında ailenin önerisiyle bir göl kenarında çadırını kurdu. Geceye doğru çadırına çekildi ve uykuya daldı. Saat 01.00 sularında çadırın dışında konuşan erkeklerin sesini duyunca uyandı. Üç erkek gülüşüp İspanyolca edepsiz cümleler kuruyordu.
GÖĞSÜNE VE KARNINA BIÇAK DAYADILAR
37 yaşındaki kadın, erkeklerin söylediklerini anlayacak kadar İspanyolca biliyordu. İçlerinden biri, "Dışarı çık, parti yapıyoruz, şimdi eğlenmek için bir f.... arıyoruz" dedi. Daha sonra korku filmlerini aratmayan bir görüntü belirdi. Erkeklerin gölgesi çadırın üstündeydi. İçlerinden birisi çadırı salladı, ardından Komarova'yı sürükleyerek dışarı çıkardılar. Jose Gongora, Yery Yumacale ve Fabio Bazan isimli saldırganlar kadının göğsüne ve karnına bıçak dayadı.
ÖLÜME TERK ETTİLER
Jose Gongora, Yery Yumacale ve Fabio Bazan isimli saldırganlar kadının göğsüne ve karnına bıçak dayadı. Saldırganların toplu tecavüzüne uğrayan kadın ölüme terk edildi. Polisin yakaladığı üçlü mahkemeye çıkarıldı, hakim saldırganlara toplamda 52 yıl hapis cezası verdi.
-
SENIN ORALARDANEORALARDAN IŞIN VAR ORALARDA ADMIN DERISINI YUZUYORLAR KIZIM CANINAMI SUSADIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
hopalı topla ağzını yoksa toplamasını iyi bilirim araya gireni de toplarım.çevrede böyle bir şey göriim 10 kişide olsa giderim adamı da sakız gibi çiğnerimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kadın başına ne arasın bılmedıgın ulkelerde sonra bu olur..ben erkek halımle akşam bıle taksıme cıkmaya korkuyorum sen kadın halınle bılmedıgın yerlerde gezıyon ..ınsanı uzerler boyleCevap Yaz Yayından Kaldır
-
hopalı Adanalı deyirmiş sana belliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kadının yüzüne bak melek gibi sadece temiz şeyler gelir insanın aklına.Cevap Yaz Yayından Kaldır