Bolivya'da son 24 saatte 945 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 945 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 115 bin 354'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 945 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 115 bin 354'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 938, iyileşenlerin sayısı ise 56 bin 749 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA