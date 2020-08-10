Bolivya'da son 24 saatte 944 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 944 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 944 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 89 bin 999'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 944 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 89 bin 999'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 640, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 808 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA