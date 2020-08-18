Bolivya'da son 24 saatte 879 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 879 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 879 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 101 bin 223'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 879 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 101 bin 223'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 123, iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 471 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA