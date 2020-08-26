Bolivya'da son 24 saatte 851 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 999'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 851 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 110 bin 999'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 664, iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 875 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA