Bolivya'da son 24 saatte 722 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 722 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 722 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 722 yeni koronavirüs vakası
24.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:08

Bolivya'da son 24 saatte 722 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 109 bin 149'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 722 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 109 bin 149'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 509, iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 396 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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