Bolivya'da son 24 saatte 69 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 69 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 148'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 69 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 110 bin 148'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 578, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 50 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA