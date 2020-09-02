Bolivya'da son 24 saatte 669 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 669 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 669 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 669 yeni koronavirüs vakası
02.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:29

Bolivya'da son 24 saatte 669 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 117 bin 267'ye ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 669 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 117 bin 267'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 5 bin 101, iyileşenlerin sayısı ise 62 bin 124 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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