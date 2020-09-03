Bolivya'da son 24 saatte 661 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 661 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 661 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 117 bin 928'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 661 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 117 bin 928'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 5 bin 203, iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 74 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA