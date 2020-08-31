Bolivya'da son 24 saatte 614 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 614 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 614 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 115 bin 968'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 614 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 115 bin 968'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 966, iyileşenlerin sayısı ise 58 bin 497 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA