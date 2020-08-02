Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 yeni koronavirüs vakası
02.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:02

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 793'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 793'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 64; iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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