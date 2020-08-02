Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 78 bin 793'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 793'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 64; iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA