Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 yeni koronavirüs vakası
Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
19.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:18
Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 58 bin 138'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 138'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 106 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 18 bin 200 olarak rapor edildi.
Kaynak: DHA