Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 58 bin 138'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 36 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 138'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 106 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 18 bin 200 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA