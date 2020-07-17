Bolivya'da son 24 saatte 1938 yeni koronavirüs vakası
Bolivya'da son 24 saatte 1938 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
17.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:23
Bolivya'da son 24 saatte 1938 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 54 bin 156'ya ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1938 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 54 bin 156'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1984 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 16 bin 979 olarak rapor edildi.
Kaynak: DHA