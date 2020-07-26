Bolivya'da son 24 saatte 1825 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1825 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1825 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 281'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1825 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 281'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 535 kişi; iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 951 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA