Bolivya'da son 24 saatte 1778 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1778 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1778 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 64 bin 135'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1778 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 64 bin 135'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 328 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 19 bin 721 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA