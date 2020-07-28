Bolivya'da son 24 saatte 1752 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 1752 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 1752 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1752 yeni koronavirüs vakası
28.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:31

Bolivya'da son 24 saatte 1752 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 71 bin 181'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1752 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 71 bin 181'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 647; iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 478 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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