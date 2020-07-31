Bolivya'da son 24 saatte 1700 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 1700 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 1700 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1700 yeni koronavirüs vakası
31.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:46

Bolivya'da son 24 saatte 1700 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 75 bin 234'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1700 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 75 bin 234'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 894; iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 305 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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