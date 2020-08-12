Bolivya'da son 24 saatte 1693 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 328'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 328'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 761, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 753 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA