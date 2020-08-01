Bolivya'da son 24 saatte 1555 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1555 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1555 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 789'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1555 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 76 bin 789'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 977; iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 582 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA