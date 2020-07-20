Bolivya'da son 24 saatte 1444 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1444 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1444 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 582'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1444 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 59 bin 582'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 151 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 18 bin 553 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA