Bolivya'da son 24 saatte 1370 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 107 bin 435'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1370 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 107 bin 435'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 366, iyileşenlerin sayısı ise 42 bin 141 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA