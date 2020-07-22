Bolivya'da son 24 saatte 1366 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 357'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 357'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 273 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 19 bin 290 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA