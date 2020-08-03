Bolivya'da son 24 saatte 1360 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1360 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1360 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 153'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1360 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 153'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 153; iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 156 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA