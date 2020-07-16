Bolivya'da son 24 saatte 1351 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 52 bin 218'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1351 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 52 bin 218'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1942 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 16 bin 357 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA