Bolivya'da son 24 saatte 1207 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1207 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1207 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 73 bin 534'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1207 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 73 bin 534'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 808; iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 506 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA