Bolivya'da son 24 saatte 1204 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya'da son 24 saatte 1204 yeni koronavirüs vakası

Bolivya'da son 24 saatte 1204 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1204 yeni koronavirüs vakası
25.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:04

Bolivya'da son 24 saatte 1204 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 66 bin 456'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1204 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 66 bin 456'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 473 kişi; iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 614 olarak rapor edildi.


Kaynak: DHA

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