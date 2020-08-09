Bolivya'da son 24 saatte 1164 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1164 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1164 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 89 bin 55'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1164 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 89 bin 55'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 587, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 904 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA