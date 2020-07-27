Bolivya'da son 24 saatte 1148 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1148 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1148 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 69 bin 429'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1148 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 69 bin 429'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 583; iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 169 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA