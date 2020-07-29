Bolivya'da son 24 saatte 1146 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 72 bin 327'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1146 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 72 bin 327'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 720; iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 971 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA