Bolivya'da son 24 saatte 1117 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1117 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1117 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 65 bin 252'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1117 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 65 bin 252'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 407 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 20 bin 30 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA