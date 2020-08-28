Bolivya'da son 24 saatte 1035 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1035 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1035 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 113 bin 129'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1035 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 113 bin 129'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 791, iyileşenlerin sayısı ise 52 bin 521 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA