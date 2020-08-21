Bolivya'da son 24 saatte 1015 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 1015 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1015 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 106 bin 65'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1015 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 106 bin 65'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 305, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 111 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA