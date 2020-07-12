Bolivya'da son 24 saatte 1,635 yeni koronavirüs vakası Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,635 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 47 bin 200'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1,635 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 47 bin 200'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1,754 kişi olurken iyileşenlerin sayısı 14 bin 333 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA