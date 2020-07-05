Bolivya'da son 24 saatte 1,253 yeni koronavirüs vakası Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,253 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,253 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 38 bin 71'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1,253 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 38 bin 71'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1,378 kişi olurken iyileşenlerin sayısı 11 bin 272 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA