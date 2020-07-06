Bolivya'da son 24 saatte 1,226 yeni koronavirüs vakası Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,226 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,226 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 39 bin 297'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1,226 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 39 bin 297'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1,434 kişi olurken iyileşenlerin sayısı 11 bin 667 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA