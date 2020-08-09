Bolivya'da protestoların bitmesi için kurulan diyalog masasından sonuç çıkmadı
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Bolivya'da protestoların bitmesi için kurulan diyalog masasından sonuç çıkmadı

BUENOS Bolivya'da genel seçimin iki kez ertelenmesinin ardından başlayan protestoların sona erdirilmesi için kurulan Bolivya İşçi Merkezi (COB), Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve geçici hükümet yetkililerinin katıldığı diyalog masasından sonuç çıkmadı.

Bolivya'da protestoların bitmesi için kurulan diyalog masasından sonuç çıkmadı
09.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:40

BUENOS Bolivya'da genel seçimin iki kez ertelenmesinin ardından başlayan protestoların sona erdirilmesi için kurulan Bolivya İşçi Merkezi (COB), Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve geçici hükümet yetkililerinin katıldığı diyalog masasından sonuç çıkmadı.

Bolivya'da yayın yapan La Razon'da yer alan habere göre, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) girişimiyle seçim tarihinin ertelenmesi nedeniyle COB'un öncülüğünde oluşturulan diyalog masasında uzlaşıya varılamadı.

TSE ve COB'un temsilcilerinin bir araya geldiği 5 saatten fazla süren toplantıda TSE Başkanı Salvador Romero, 18 Ekim olarak belirlenen seçim tarihinin değiştirilmesini kabul etmedi.

Romero, seçim tarihinin değişmesinin imkansız olduğunu savunarak, 18 Ekim'in "kesin ve değişmez" olarak niteledi.

COB Yöneticisi Juan Carlos Huarachi de, seçimlerin daha önce açıklandığı üzere 6 Eylül'de yapılmasını teklif ettiklerini, ancak TSE'nin bu teklifi kabul etmediğini ve yeni bir tarih belirlemeye de yanaşmadığını söyledi.

Huarachi, ülkenin 6 bölgesinde barikatlar kurularak düzenlenen protestoların ve genel grevin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dün düzenlenen toplantıya Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisine (MAS) bağlı Pirlik Paktı, aynı partiye yakın COB, TSE ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler katıldı.

COB, geçen hafta TSE'nin seçim tarihini erteleme kararını iptal etmemesi durumunda genel greve gideceğini ve barikatlar kurarak gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde hastanelere oksijen tüpü taşıyan kamyonların ulaşımda aksaklık yaşanmıştı.

Bolivya'da seçim tarihi çıkmazı

Bolivya'da TSE, iptal edilen 20 Ekim genel seçiminin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuş ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Eylül'de yapılmasını uygun görmüştü.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da ALP'den geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

Anez, 22 Haziran'da, salgın nedeniyle seçim tarihini onaylamak istememesine rağmen bu tarihi, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle onayladığını açıklamıştı.

TSE, 23 Temmuz'da Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek genel seçim tarihini ikinci kez 18 Ekim'e ertelendiğini açıklamış ve bu durum Morales'e yakın çevreler tarafından reddedilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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