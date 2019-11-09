Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı

Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı

Bolivya'da Evo Morales'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.

09.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:59
Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı

'da 'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.


Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde bazı polisler Bolivya bayrağıyla muhalif protestoculara destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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