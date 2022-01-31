Bolivya'da otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Haberler
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Bolivya'da otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Bolivya'da otobüsün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Ülkenin orta kesiminde iki gün önce, Kami köyünden Cochabamba kentine giden bir otobüs, köy yakınlarında mekanik arıza nedeniyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma devrildi.

Yetkililer kazada, 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Güney Amerika, Bolivya, Ölü, Güncel, Haber

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