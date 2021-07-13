Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 34 ölü
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Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 34 ölü

Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 34 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'nın güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Bolivya medyasında yer alan haberlere göre, yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten düşen otobüsteki 34 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kazanın nedeni belirsizliğini korurken, Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf bir radyo programında yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenler arasında olduğu düşünülen otobüs şoförünün dikkatsizliğinin kazaya yol açmış olabileceğini öne sürdü. Yakındaki hastanelere kaldırılan 9 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu bildiren Assaf, "Olay gerçekten çok acı verici. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldi, gerçekten çok üzücü anlar" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sona ererken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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