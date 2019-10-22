Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı

22.10.2019 11:57

Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.



Bu açıklama muhalefetin hile yapıldığı iddialarını ateşlerken sokaklarda da şiddetli gösteriler başladı. Euronews.com'da Görüntüle