Bolivya'da hükümet karşıtı gösterilerde polisler de eylemcilerin safına geçti

09.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:40

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin oy sayımına yönelik haftalardır düzenlenen gösteriler kapsamında üç şehirde polisin protestocuların safına geçtiği görüldü.

Cuma günü başkent La Paz'da düzenlenen protesto eylemlerinde polis de göstericilerle beraber yürüdü. Bu da güvenlik güçlerinin Devlet Başkanı Evo Morales'e verdikleri desteği çekmesi şeklinde yorumlandı.

Devlet Başkanı Evo Morales, yaşananları 'bir darbe' olarak nitelendirirken destekçilerini yaşananlara karşı durmaya çağırdı.

Ülkenin dışişleri bakanlığı da yaptığı açıklamada, sivil radikal gruplar tarafından 'bir darbenin' yapıldığını, polisin 'toplumun ve devlet kurumlarının güvenliği işlevlerini içeren anayasal görevini terk ettiğini' ifade etti.

Savunma Bakanlığı şimdilik 'isyankar polislere karşı' askeri müdahalenin gündemde olmadığını söyledi.

Polis göstericilerle el sıkıştı

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Devlet Başkanı Evo Morales, rakibi Carlos Mesa'yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokaklara çıkmıştı.

Oyların yüzde 84'ü sayıldıktan sonra oy sayımının durması, muhaliflerin ve uluslararası gözlemcilerin hile iddialarını ortaya atmasına yol açtı.

Bunun üzerine Bolivyalılar sokaklara çıkarak sandıklarda ve seçimde hile yapıldığını, oylarının çaldığını söylemeye ve isyan etmeye başladı.

Morales ise rakibinin darbe yapmaya çalıştığını iddia ediyor.

Morales, bakanlarıyla son durumu görüşmek için acil bir kabine toplantısı düzenlerken isyancı polislerin sayısına dair net bir veri yok.

AFP haber ajansı da Cuma günü başkent La Paz'da Prado Bulvarı'nda polisin eylemcilerle beraber yürüdüğünü ve Morales karşıtı sloganlar attığını belirtti.

Bolivya televizyonlarında ise polisin göstericilerle el sıkıştığı görüntüler yayımlandı. Üç gün önce ise iki taraf arasında çatışmalar yaşanıyordu.

Bazı mahallelerde ise göstericilerin polise, "Halk sizinle" sloganları attıktan sonra polisin kendi barikatlarına geri çekildiği gözlendi.

Sucre şehrinde de televizyondan yüzü kapalı bir şekilde halka seslenen üniformalı bir polis memuru, isyancı meslektaşlarının saflarına katılacaklarını belirtti.

Çarşamba günü yaşanan çatışmalarda bir öğrenci hayatını kaybetmişti, bugüne kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıkmıştı.