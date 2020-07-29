Bolivya'da genel seçimin ertelenmesine karşı gösteriler BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın kesimler, Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) genel seçim tarihini ikinci kez ertelemesini protesto etti.

BUENOS Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın kesimler, Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) genel seçim tarihini ikinci kez ertelemesini protesto etti.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin La Paz eyaletine bağlı El Alto kentinde, daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisine (MAS) yakın Bolivya İşçi Merkezinin (COB) öncülüğünde, TSE'nin seçim tarihini 6 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemesi protesto edildi.

Katılımın yoğun olduğu gösterilerde protestocular, TSE'ye seçimlerin daha önce kararlaştırıldığı üzere 6 Eylül'de yapılması çağrısında bulundu.

COB Yöneticisi Juan Carlos Huarachi, süresiz genel greve başladıklarını belirterek, TSE'nin 72 saat içinde genel seçimi erteleme kararını geri almaması durumunda ülkenin çeşitli yerlerinde barikatlar kurulacağını söyledi.

Geçici hükümeti "beceriksiz" olarak niteleyen Huarachi, ülkede salgından çok, geçici hükümetin sorun oluşturduğunu savundu.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da 71 binden fazla kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 2 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da seçim tarihi çıkmazı

Bolivya'da TSE, iptal edilen 20 Ekim genel seçiminin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuş ancak salgın nedeniyle 6 Eylül'de yapılmasını uygun görmüştü.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinden (ALP) geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

Anez, 22 Haziran'da, salgın nedeniyle seçim tarihini onaylamak istememesine rağmen bu tarihi, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle onayladığını açıklamıştı.

TSE, 23 Temmuz'da Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek genel seçim tarihini ikinci kez 18 Ekim'e ertelendiğini açıklamış ve bu durum Morales'e yakın çevreler tarafından reddedilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA