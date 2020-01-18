Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetinin ve meclis üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.
Ülkede 22 Ocak'ta sona erecek hükümetin görev süresinin, 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde yeni hükümetin seçilmesine kadar uzatılmasını içeren yasa tasarısı ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle